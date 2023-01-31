«Гиркин и Пригожин обязательно вцепятся в горло друг другу» 1 31.01.2023, 8:28

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В ход пошли оскорбления, которые невозможно оставить без ответа.

Российский террорист Игорь Гиркин занят игрой с владельцем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. В ход уже пошли оскорбления и обвинения с обеих сторон.

Впрочем, чем больше они будут «грызть» друг друга, тем легче для Украины. Об этом «24 каналу» рассказал военный ВСУ, а до войны украинский политолог Кирилл Сазонов.

«Гиркин и Пригожин обязательно вцепятся в горло друг другу после того, как проиграют войну. Возможно и раньше, поскольку события разворачиваются стремительно», – отметил Сазонов.

По его словам, кроме войны в Украине, террористы борются в самой России за власть. К тому же последнее для них важнее.

Так, Пригожин является лидером достаточно серьезной группировки со своими союзниками, в том числе главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В то же время Гиркин – «болтливая голова» и за ним стоят совершенно другие игроки. Поэтому вариант, что они объединятся маловероятен.

В целом у России достаточно конфликтов, там каждый играет свою игру. Кроме ЧВК «Вагнера» в стране-агрессоре есть несколько частных армий. Пока же и российский министр обороны Сергей Шойгу хочет создать собственную.

«Они готовятся не к усилению войны с Украиной, а между собой», – подчеркнул военный ВСУ.

По его словам, в случае проигрыша России в войне или падения режима, там не будет никаких демократических выборов как в цивилизованных странах, там будет бойня – кто сильнее, тот и возьмет власть.

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