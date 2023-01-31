Генерал Ходжес назвал ключевую битву для победы ВСУ 31.01.2023, 8:32

4,298

Бен Ходжес

Следующие несколько месяцев станут решающими.

На Западе заявляют, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне Украины с Россией. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Insider назвал битву, в которой Украине следует выиграть, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности, пока российские военные на Крымском полуострове

«Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться с сохранением Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока у России есть Крым», – заявил генерал Ходжес.

По его мнению, в течение следующих нескольких месяцев Украина будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма. При этом Ходжес отметил, что украинским Силам обороны для деоккупации Крыма нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

«Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян», – заявил генерал.

Ходжес добавил, что для освобождения Крыма нужно будет разрушить Крымский мост, чтобы отрезать россиян. При этом он подверг критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».