Троянский конь для России 1 Орест Сохар

31.01.2023, 8:36

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США посеяли раздор среди окружения Путина.

Госдеп США пытается посеять раздор среди путинских соратников: им предлагают избавиться от части санкций, если Кремль заберет из Украины своих недобитков в погонах. Об этом сказала заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд.

Стая вынужденных попутчиков кремлевского «Титаника» мечтает соскочить с этого трагического маршрута. Для них заявление Нуланда — это первый намек, что Запад готов договариваться.

Этот месседж не для ушей верховного бункер-командующего. С ним должны общаться только психиатры. А вот стая вынужденных попутчиков кремлевского титаника мечтает соскочить с этого трагического маршрута. Для них заявление Нуланд — первый намек, что Запад готов договариваться... Только ему хочется понять, с кем...

Кстати: чтобы здесь не неслась украинская «измена». Кто читал колонку Дэвида Игнатиуса в The Washington Post, тот мог ознакомиться с американским послевоенным планом усиления Украины до уровня, когда Россия не отважится атаковать нас снова. Собственно, мы этого и хотели: отвоевать землю и обезопасить себя от новых атак.

А там, кто знает, что будет с Путиным...

Орест Сохар, t.me

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