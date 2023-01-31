«Такое наблюдается впервые»: ВСУ резко изменили тактику под Угледаром 2 31.01.2023, 8:46

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Российская армия оказалась в тупике.

Российские военные пропагандисты продолжают сообщать о тяжелой ситуации для оккупантов под Угледаром, где ВСУ перемалывают российскую пехоту на подступах к городу, передает dialog.ua.

Появилась информация о том, что украинская армия впервые применила тактику тотального минирования местности, буквально забрасывая российские позиции противопехотными фугасными минами типа «лепесток».

Об этом в своем Telegram-канале сообщает российский «военкор» Алексей Суконкин, накануне отметивший резко подскочившее количество потерь российской армии под Угледаром.

Суконкин подчеркивает, что ВСУ буквально засыпают из реактивной артиллерии «нереальное количество» противопехотных мин на российские позиции и маршруты их наступления, перемалывая оккупантов.

При этом он выразил удивление тем, что украинская армия впервые в таком объеме использует настолько эффективную тактику срыва наступления россиян.

«Украинцы с помощью РСЗО тотально закидывают рубежи и возможные маршруты противотанковыми минами, а кроме того, сыпят просто нереальное количество «лепестков». Такое внимание к минированию местности в таких больших объемах наблюдается впервые. Опомнились», - пишет он.

Как сообщал сайт Charter97.org, под Угледаром для РФ сложилась тяжелая обстановка - заявление о прорыве в город оказались ложью российской пропаганды.

Аналитики считают, что Угледар может стать плацдармом для развертывания будущего наступления ВСУ на крымский коридор.

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