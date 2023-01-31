Массовые бунты зеков в армии РФ: заградотряды не справляются 31.01.2023, 9:02

8,314

Офицер ВСУ рассказал интересные факты о боях за Угледар.

Бои за Угледар продолжаются. Оккупанты пытаются штурмом взять город, неся тяжелые потери. Больницы на оккупированных территориях забиты ранеными российскими военными, туда даже не пускают гражданских для получения медицинской помощи, потому что россияне боятся диверсий. Тем временем увеличивается количество дезертиров, в частности, среди зеков и новомобилизованных, которые с оружием в руках бегут на территорию России. Что сейчас происходит на фронте - в эфире «Апостроф TV» рассказал пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

– Есть ли у вас информация, что сейчас происходит под Угледаром?

– Оккупанты сейчас активизировались на Запорожском направлении, также в направлении Угледара, но никаких успехов у них там нет. Напротив, идя в наступление, они несут колоссальные потери. Сейчас больницы на оккупированных территориях забиты ранеными россиянами. Медучреждений уже не хватает, поэтому они превращают в госпитали школы, садики и ПТУ.

Что еще важно, украинцы на оккупированных территориях не могут получить медицинскую помощь в этих больницах, потому что оккупанты им просто запретили туда заходить. Очевидно, они боятся диверсий. Также наблюдаем, что врачи на оккупированных территориях не идут на сотрудничество с россиянами, поэтому им приходится завозить своих врачей из Ростовской области и из оккупированного Крыма.

Также мы фиксируем большое количество дезертирства среди российских оккупантов, в частности, на Херсонском и Запорожском направлениях. Россияне сейчас под видом якобы антидиверсионных акций против украинских диверсантов проводят обыски на оккупированных территориях, разыскивая своих дезертиров. Как находят, то расстреливают на месте.

– Расскажите подробнее о дезертирстве со стороны россиян, как они пытаются оставить передовую?

– Фронт пытаются покидать и зеки, и новомобилизованные. Были факты, что русские зеки, призываемые в ряды вс РФ, бежали через Луганщину и Донетчину, переходили бесконтрольно границу с РФ. В местных Telegram-каналах Белгородской или Курской области часто публикуют сообщения или ориентировки, что полиция разыскивает дезертиров, которые просто с оружием в руках возвращаются на территорию России.

– А российские заградотряды не мешают таким побегам?

– Очевидно, что практика заградотрядов используется в наиболее горячих точках, особенно активно ее использует ЧВК «Вагнер». И надо сказать, что Пригожин и его ЧВК постоянно себя противопоставляли Минобороны и вс РФ. И вот, когда Путин разрешил Пригожину брать в ЧВК российских узников, так же захотели и в Минобороны, и им разрешили официально призывать зеков в ряды вс РФ. Поэтому зеки теперь не только в составе «Вагнера». Русская армия несет огромные потери, поэтому силы они восполняют, в частности, за счет зеков.

– Есть информация, что в оккупированную Кирилловку заехали белорусские военные, которые могут быть наемниками ЧВК, но им точно нельзя говорить, что это регулярные войска. Однако у них есть шевроны Витебской воинской части. Вам известно, кто же туда все-таки заехал?

– Беларусь и дальше поддерживает российскую агрессию, предоставляя им военную инфраструктуру, полигоны, аэродромы и прочее. Что касается белорусских военных, то пока у меня нет такой информации. Но есть предположения, что в вс РФ есть соединения, в частности десантные, которые имеют почетное название «Витебская». Возможно, прочитав название «Витебск» на шевронах, могли подумать о Беларуси. Но хочу напомнить, что очень много соединений вс РФ носят почетные названия, полученные еще во времена Второй мировой войны, и у них там есть и «Киевская» бригада, и «Витебская» бригада и другие.

Просто, если бы туда действительно могли приехать военные из Беларуси, они наверняка сняли бы свои шевроны. При том, что россияне еще в боях за Киев активно использовали свои нашивки, а уже сейчас их снимают и скрывают свою принадлежность к какой-то части. Это делается, чтобы при взятии в плен их было труднее идентифицировать.

– Насколько сильно россияне сейчас давят на Угледаре, какие ресурсы перебрасывают туда?

– Оккупанты активно обстреливают город и ведут наступление, неся большие потери. Вот только под Бахмутом Россия убитыми положила своих солдат больше, чем за две Чеченские войны. И здесь ведутся тяжелые бои, но Угледар стоит, россиянам не удается взять его.

Оккупанты же придерживаются своей тактики – ровнять украинские города с землей, разрушая дома. То, что россияне делали в Сирии, сейчас делают в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».