«Белавиа» выдвинули ультиматум по полетам в Россию
- 31.01.2023, 9:16
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Росавиация хочет важной уступки.
В Росавиации обдумывают возможность снятия всех ограничений на полеты «Белавиа» в Россию, пишет «КоммерсантЪ».
В авиакомпаниях считают, что усиление присутствия белорусского конкурента возможно только при предоставлении тех же условий для компаний РФ.
Единственной выгодой для российских компаний в отрасли считают наращивание перевозок из регионов в Минск для трансфера в Грузию, хотя основной поток из Москвы и Санкт-Петербурга все равно полетит через Ереван.