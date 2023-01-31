«Белавиа» выдвинули ультиматум по полетам в Россию 31.01.2023, 9:16

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фото: charter97.org

Росавиация хочет важной уступки.

В Росавиации обдумывают возможность снятия всех ограничений на полеты «Белавиа» в Россию, пишет «КоммерсантЪ».

В авиакомпаниях считают, что усиление присутствия белорусского конкурента возможно только при предоставлении тех же условий для компаний РФ.

Единственной выгодой для российских компаний в отрасли считают наращивание перевозок из регионов в Минск для трансфера в Грузию, хотя основной поток из Москвы и Санкт-Петербурга все равно полетит через Ереван.

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