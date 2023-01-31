Симоньян проговорилась о реальных целях Кремля в Украине 31.01.2023, 9:25

5,314

Пропагандиста шокировала циничным заявлением.

Лицо российской пропаганды Маргарита Симоньян выступила с очередной порцией оправдания войны РФ против Украины. Она, как никто из ее коллег, правдиво описала причину нападения оккупантов на нашу территорию – заводы, вооружения и города, передает dialog.ua.

Симоньян заявила, что РФ удалось «объяснить» грузинам «правильность» войны против их страны. Теперь Кремль будет использовать эту же методичку для украинцев.

«Украинцам так быстро все не объяснишь, как грузинам. Украине мы все-таки больше оставили нашего, советского прошлого. Наших заводов, наших вооружений, наших людей, наших территорий, наших городов. Помощнее Украина, чем Грузия благодаря нам. Что делать? Теперь приходится вот так. Мне больно смотреть на эти руины… но по-другому не получится», - высказалась она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».