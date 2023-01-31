Боец ВСУ показал «охоту» на снайпера армии РФ под Бахмутом
- 31.01.2023, 9:32
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Операция прошла в несколько этапов.
В сети появилось очередное видео от командира подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра». Целью разведчиков стал русский снайпер, которого они обнаружили в лесопосадке.
Информация обнародована в Telegram-канале командира «Мадяра».
В начале видео командир объясняет, что произошедшее на северной окраине Бахмута 28-29 января – именно тогда там выпал снег, было довольно туманно.
Разведчики осмотрели местность и обнаружили участок, покрытый вечнозелеными хвойными деревьями. Обычно такое место используют для тайного расположения техники, БК, движения диверсионных групп.
Площадь участка – около гектара. 3-й взвод «Птиц Мадяра» провел несколько часов, изучая растительность род дроном.
Наконец замечено движение одинокого русского вояку. Когда он развернулся, стало заметно: настраивает к бою необычное оружие – снайперскую винтовку.
Снайпер разместился очень удобно: напротив – украинские позиции.
Разведчики вели себя осторожно – держали дрон высоко, чтобы солдат ничего не заподозрил. Тем временем искали средство для поражения снайпера. 63-я Отдельная механизированная бригада оказалась ближе - ее и вызывают, говорит Мадяр. Кроме того, он перечисляет важные факторы, требующие скорейшего реагирования на ситуацию:
800-2000 м – на такое расстояние может выстрелить российский снайпер. Враг удобно улегся и начинает готовиться к стрельбе.
Российский военный был один, а не в составе штурмовой группы. Следовательно, он планирует стрелять по украинским военным, а не прикрывать своих. «Ничто так не демотивирует, как гибель побратима от рук снайпера», - подчеркнул командир.
Артиллерия нанесла несколько ударов по деревьям. Зрители видят дым и слышат объяснение: при таких условиях трудно точно попасть, но враг точно где-то здесь, и есть надежда, что его задело.
Между тем к зеленым насаждениям спешит группа оккупантов с носилками. Итак, снайпер жив, ранен, имеет связь и очень важен, потому что его планируют спасти.
Следующие кадры – снайпера нагружают на носилки и тянут из леса. Это плохо: темнеет, они уходят в чащу и можно следить только за периметром.
Однако есть и позитив, отметил Мадяр: было 6 россиян – пришло 5, «плюс» 1 раненый снайпер. А стало – 5, потому что одного удалось сделать «двухсотым» - показывает остатки солдата.
Мадяр резюмирует спецоперацию «охоты на снайпера армии РФ»:
украинские военные сумели задержать эвакуационную бригаду до темноты;
снайпер выведен из строя;
спасли снайпера с опозданием, поэтому есть надежда, что «минус» один опасный враг все же есть.