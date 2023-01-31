Гомельчанин подал в СК заявление на пропагандиста Азаренка 31.01.2023, 9:51

Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Гомельский волонтер Илья Миронов направил в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении пропагандиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Об этом сообщает издание «Штодзень».

В своем письме гомельчанин отметил, что 18 января 2023 года на сайте телеканала СТВ опубликовали статью с видеороликом «Азаренок: шаг навстречу тем, кто хочет вернутся — это сталинский шаг, это мощнейшая воля Лукашенко».

В этом видеосюжете Азаренок, по мнению Ильи Миронова, совершил действия, «направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также унизил честь и достоинство группы людей по признакам принадлежности к определенной социальной группе».

Илья Миронов потребовал привлечь Григория Азаренка к ответственности по ч.1 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Илья Миронов известен своей инициативой «Пишите письма», направленной на поддержку политзаключенных. Сам он написал более 2500 писем. Инициатива была номинирована на Национальную премию за достижения в области прав человека в 2021 году.

30 сентября 2021 года Миронов был задержан в рамках «дела Зельцера» о комментариях в интернете после гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в Минске. Изначально Илье было предъявлено обвинение по ст. 130 УК о «разжигании вражды». Но в ходе следствия обвинение не подтвердилось, и статью заменили на 369−1 УК «Дискредитация Республики Беларусь».

Больше года Миронов провел в СИЗО. 24 октября 2022-го его осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, но освободили в зале суда, потому что день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии, и Илья свое наказание уже отбыл. Также ему назначили штраф в 6400 рублей.

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