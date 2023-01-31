«Вагнеровцев» почти всех ликвидировали: командир Нацгвардии рассказал о боях за Бахмут 2 31.01.2023, 10:08

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Штурм города превратился в «настоящий ад» для оккупантов.

В Бахмуте и вокруг города идут постоянные бои, который уже превратились в «настоящий ад». Оккупанты пытаются установить контроль над шоссе Константиновка-Бахмут.

«Ведь уже пять-шесть месяцев под Бахмутом настоящий ад. Противник постоянно атакует. И мы можем больше наблюдать за тем, как меняется погода, которая, кстати, очень сильно влияет на боеспособность, боевой дух и бытовые условия каждого военнослужащего», – рассказал заместитель командира батальона «Свобода» 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко.

По его мнению, наемников ЧВК «Вагнер» теперь заменили российскими десантниками. При этом военный указал, что защитники Украины «делают невероятную работу и являются настоящими героями».

«Враг пытается взять под контроль трассу Константиновка-Бахмут. У него это не получается. Наши бойцы пытаются вовсю: Вооруженные Силы и Нацгвардия делают невероятную работу, они настоящие герои. Враг несет огромные потери… «Вагнер» практически полностью уничтожен. На смену им пришли десантники, которые также почти ежедневно понесут потери не только в живой силе, но и в бронетехнике», - подытожил Назаренко.

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