В Беларуси заявили о начале новых «учений» с РФ 12 31.01.2023, 10:29

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Запланировано «применение войск».

В Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о «штабных тренировках», в рамках которых будут планировать «применение войск» двух стран.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности «союзного государства», - говорится в сообщении.

Там утверждают, что новые тренировки направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к учениям «Щит Союза - 2023», которые в сентябре пройдут в РФ.

Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.

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