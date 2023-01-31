Директор Пинского колледжа «оправдался» за мизерные зарплаты выпускникам 7 31.01.2023, 10:40

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Работу за копейки он назвал «привилегией».

Директор Пинского колледжа техники и технологий Геннадий Поликовский говорит, что предлагаемая выпускникам зарплата в 250 рублей указана якобы «без надбавок и премий». А главная «привилегия» для молодых специалистов — защита от увольнения в течение двух лет, пишет «Медиа-Полесье».

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях в редакцию «Медиа-Полесья» обратилась пинчанка с просьбой опубликовать варианты предлагаемых вакансий выпускникам колледжа. В двух из них размер оплаты труда был немногим больше 250 рублей.

Директор колледжа Геннадий Поликовский прокомментировал, что такие зарплаты организации, заказчики кадров, в письменных запросах указывают только должностной оклад — без учёта надбавок и премий. Когда идёт начисление полной зарплаты, тогда выходят, якобы, совершенно другие суммы.

Однако, по поводу премий и надбавок к зарплате родителям и выпускникам ничего не разъяснили.

По словам Геннадия Поликовского, выпускники работают не только на пинских предприятиях, но и в Минске. Например, на «Милавіце» бывшие выпускники получают зарплату около 1.700 рублей в месяц, живут в общежитии, за которое платят 48 рублей в месяц, и вполне довольны условиями труда и соцпакетом.

Однако в списке вакансий «Милавіцы» в этом году нет.

Как утверждает директор колледжа, за два-пять лет можно стать «конкурентоспособным специалистом» на рынке труда и получить важные профессиональные компетенции. Но главная «привилегия», по его словам, — защита от увольнения в течение двух лет и то, что молодому специалисту не могут установить испытательный срок и его не могут уволить на основе такой формулировки, как «несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации».

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