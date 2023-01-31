Беларусь попала на четвертое с конца место в Европе по доступности бензина

Беларусь попала на четвертое с конца место в Европе по доступности бензина2
- 31.01.2023, 10:48
- 2,428
Среди 31-го государства наша страна оказалась на 28-й строчке.
Аналитики сравнили цены на топливо в Европе за 2022 год и составили рейтинг стран по доступности бензина. Среди 31 государства Беларусь оказалась на 28-й строчке, пишет Office Life.
Во многих государствах региона в 2022 году цены на бензин и дизельное топливо заметно выросли. Одной из основных причин стали санкционные ограничения экспорта российских нефтепродуктов. Рекордные показатели были зафиксированы в середине года, во второй половине напряжение начало спадать.
При составлении рейтинга аналитики учли не только цены на бензин, но и доходы населения, ранжировав страны по объему топлива, который могут себе позволить жители государства на среднемесячную зарплату.
Люксембург возглавил рейтинг: местному жителю доступно более 2,5 тыс. л бензина. В Ирландии жители могут приобрести на среднюю зарплату почти 2 тыс. л.
В первой пятерке также оказались Норвегия, Великобритания и Нидерланды — там людям доступно в среднем более 1,8 тыс. л бензина.
На последнем месте в рейтинге — Венгрия, где доходы граждан позволяют им купить лишь 455 л топлива — в 5 раз меньше, чем в Люксембурге.
Беларусь даже среди ближайших соседей оказалась почти ниже всех в списке. Средняя зарплата белорусов, которую брали из официальных данных, позволяет купить 583 л бензина. Казахстан, к примеру, оказался на 14-м месте (1190 л).