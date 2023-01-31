Стало известно, какие данные банки засекретят от белорусов 2 31.01.2023, 10:51

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Обновлен перечень сведений, составляющих банковскую тайну.

Национальный банк Беларуси определил перечень сведений, составляющих банковскую тайну, которые необходимы для оказания электронных услуг, осуществления административных процедур в электронной форме, а также обеспечения создания и функционирования личных электронных кабинетов на базе единого портала электронных услуг.

Как говорится в постановлении Нацбанка, которое опубликовано на Национальном правовом интернет портале, в состав таких сведений входит информация о платежах, совершенных при оказании электронных услуг или осуществлении административных процедур (например, сведения о плательщике, получателе платежа, поставщике платежных услуг, деталях и реквизитах платежа, платежных инструментах, средствах платежа и их переводе, реквизитах платежной инструкции).

Также, в перечень сведений, составляющих банковскую тайну, включена информация, предоставляемая (передаваемая) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в рамках электронных услуг, оказываемых оператором этой системы.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

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