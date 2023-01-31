закрыть
31 января 2023, вторник, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, какие данные банки засекретят от белорусов

2
  • 31.01.2023, 10:51
  • 2,818
Стало известно, какие данные банки засекретят от белорусов

Обновлен перечень сведений, составляющих банковскую тайну.

Национальный банк Беларуси определил перечень сведений, составляющих банковскую тайну, которые необходимы для оказания электронных услуг, осуществления административных процедур в электронной форме, а также обеспечения создания и функционирования личных электронных кабинетов на базе единого портала электронных услуг.

Как говорится в постановлении Нацбанка, которое опубликовано на Национальном правовом интернет портале, в состав таких сведений входит информация о платежах, совершенных при оказании электронных услуг или осуществлении административных процедур (например, сведения о плательщике, получателе платежа, поставщике платежных услуг, деталях и реквизитах платежа, платежных инструментах, средствах платежа и их переводе, реквизитах платежной инструкции).

Также, в перечень сведений, составляющих банковскую тайну, включена информация, предоставляемая (передаваемая) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в рамках электронных услуг, оказываемых оператором этой системы.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина