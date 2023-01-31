В Ираке археологи обнаружили древнешумерское кафе 1 31.01.2023, 10:55

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иллюстрационное фото

Таверне почти пять тысяч лет.

Археологи во время раскопок обнаружили остатки древней таверны. Артефакты возрастом 4700 лет нашли у города Лагаш, что на юге Ирака, сообщает Пенсильванский университет.

По мнению исследователей, часть таверны была схожа с летней террасой и находилась под открытым небом. В таких заведениях должны были подавать хлеб и пиво. Предположительно помещения были разделены на зал для посетителей, кухню и кладовые.

В здании были скамейки, размещалась глиняная печь, банки для хранения продуктов, многие из которых еще содержали пищу, а также зир — древний холодильник в виде двух горшков, которые поддерживали низкую температуру за счет испарения воды. Такие находки, по мнению ученых, помогают лучше понять быт шумеров. Ранее были обнаружены руины жилых домов, каменные орудия труда, украшения.

Раскопки Лагаша продолжаются уже 40 лет. Он считается одним из самых ранних городов Юго-Западной Азии, который оказал значительное политическое и экономическое влияние на развитие региона.

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