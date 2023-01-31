В России «мобик» 12 дней пьянствовал в баре, спасаясь от войны 3 31.01.2023, 10:55

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Днем военный употреблял спиртные напитки, а ночью спал в зале.

Во Владимирской области РФ «мобик» 12 дней пьянствовал в баре, спасаясь от войны.

Об этом сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на приговор, вынесенный по статье о самовольном оставлении воинской части в период мобилизации в отношении мобилизованного из Липецкой области Рязанова В. В.

Как отмечается в документов, 18 октября 2022 года мобилизованный военнослужащий перелез через забор воинской части в Коврове и пошел выпивать в кафе.

После закрытия кафе Рязанов отправился в гриль-бар «Славянка», где задержался вплоть до 30 октября. В течение почти двух недель мобилизованный днем выпивал, а ночью спал в баре. Все это продолжалось до тех пор, пока в «Славянку» не пришли работники военной полиции и не вывели его из помещения.

Приговором Рязанову назначено лишение свободы на два года в колонии-поселении.

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