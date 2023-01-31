ВСУ разгромили штаб полка 18-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ 1 31.01.2023, 11:14

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Ликвидировано до 70 оккупантов.

Украинские воины устроили мощный «фейерверк» в штабе одного из русских полков. Уничтожены десятки оккупантов.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», уничтожен штаб полка 18 гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Калининградской области РФ.

«В результате фейерверка устроенном в штабе одного из полков 18 мсд российских оккупантов в Украине, ориентировочные безвозвратные потери оккупантов составили: до 70 - 200», - сообщил «Штирлиц».

По данным украинского офицера, сейчас разбор завалов завершен, проходит идентификация «демобилизованных».

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