«Яндекс» блокировал выдачу изображений Путина на запросы «бункерный дед», «главный вор» и «плешивый» 4 31.01.2023, 11:24

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Кроме того, российский поисковик «оберегал от неприятных ассоциаций» букву Z.

Поисковый сервис компании «Яндекс» блокировал выдачу изображений президента России Владимира Путина на оскорбительные запросы. Об этом сообщает издание «Медуза», журналисты которого изучили исходные коды компании, попавшие в открытый доступ.

«Когда вы ищете картинки в «Яндексе», в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: компания изымает часть изображений из поисковой выдачи», – отмечает издание.

К словам и словосочетаниям, при которых «Яндекс» не выдаст изображений Путина, относятся: «главный вор», «бункерный дед», «плешивый», «x**ло в проруби», «г**дон всея руси», поисковый запрос «когда он сдохнет», «странное создание машет рукой» и другие.

Кроме того, как сообщает «Медуза», «Яндекс» «оберегал от неприятных ассоциаций» букву Z, которая наносится на российскую военную технику, участвующую в полномасштабном вторжении в Украину, и которая стала символом поддержки войны.

При этом «Медуза» подчеркивает, что неизвестно, когда именно «Яндекс» ввел цензуру на выдачу изображений Путина и в какой степени она работает. Журналисты отмечают, что им удалось найти изображения российского президента в поиске «Яндекса» по всем запросам, кроме «х** в скафандре».

На прошлой неделе неизвестные выложили в открытый доступ исходный код сервисов «Яндекса», а также архивы внутреннего репозитория компании. «Яндекс» признал масштабную утечку и уже опубликовал первые результаты собственного расследования произошедшего, где, в частности, говорится, что в утечке – устаревшая версия кода, отличающаяся от актуальной.

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