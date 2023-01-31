«Лучше идти вперед со страхом, чем оставаться на месте и ничего не менять» 31.01.2023, 11:42

Истории белорусов, которые рискнули и ушли в IT.

Еще в школе начинается деление на технарей и гуманитариев, которое кому-то может показаться судьбоносным. Технари решают сложные задачки и первые в очереди за «успешным успехом»; в любителей художественных книжек и пространных рассуждений о вечности чаще летят шутки, что их будущей работе не позавидуешь, а во многих сферах им не место. Onliner.by рассказывает истории гуманитариев, которые рискнули и теперь работают в IT.

«Раньше думал, что IT — это только код»

Александр Тарасенко сейчас работает на позиции Project Manager в компании ExtBel. В сферу IT парень пришел с гуманитарным бэкграундом — впрочем, это ему никак не помешало пройти курсы и получить работу.

— Окончил БИП — Университет права и социально-информационных технологий по специальности «правоведение». Еще в детстве мне нравился фильм «Адвокат дьявола», сериал «Форс-мажоры», их костюмы, поведение... Плюс я всегда был за справедливость, еще в школе слышал: «Так, давай сегодня обойдемся без адвоката».

После окончания института почему-то представлял, что меня везде будут ждать. Как будто открою дверь, а там: «Мы как раз тебя и ждали, где ты столько был?» На самом деле ситуация не такая, никаких распростертых объятий, все надо нарабатывать.

Так сложилось, что после университета мне предложили поработать в Китае. Я подумал буквально час и согласился. После возвращения устроился специалистом по организации закупок.

Как такой путь мог привести в IT? Я подустал от специфики работы или, можно сказать, выгорел. Очень долго, года два-три, собирался с мыслями, не пойти ли на курсы и в какую школу, ведь я гуманитарий. Сильно смущала математика. Я ее в школе не любил, и она меня тоже. С другими предметами было проще.

Раньше в моем понимании было, что IT — это только код. Когда начал погружаться в тему, увидел, что здесь много других профессий. Я достаточно долго думал, чем бы мог заняться в IT. Пришел к тому, что надо выбирать между дизайном, Project Manager и бизнес-анализом. Так получилось, что в итоге стал Project Manager.

Что делает Project Manager в IT? Он может работать в качестве менеджера на любом проекте в компании. В обязанности PM входит анализ задач проекта, подготовка плана со всей документацией, контроль за ходом проекта. В процессе управления проектами важной частью работы Project Manager является коммуникация с командой и заказчиком.

Очень люблю общаться с людьми. Мне нравятся сложные ситуации, сказал бы даже, я обладаю нордическим характером, чтобы решать проблемные вопросы. Во многих компаниях Project Manager — это спасательный круг и для команды, и для заказчиков.

Кстати, на эту позицию часто берут людей с юридической базой: это образование во многих случаях помогает разобраться с договорами, с которыми надо работать. Есть много нюансов — например, определенные пункты не подходят компании, а некоторые условия являются неприемлемыми.

«На собеседованиях слышал: нет, нет, нет»

Казалось, что лето 2022 года, когда я оканчивал курсы, было не самым подходящим моментом для карьерной перезагрузки...

Старался не торопиться с выводами, успокоил себя, что смогу найти работу.

В итоге ее получил, но пришлось непросто.

Начал ходить на собеседования и слышал: нет, нет, нет. Но из череды отказов тоже можно сделать выводы, ведь поиск работы — тоже работа. Процесс занял у меня около месяца. В итоге попал в компанию ExtBel сначала на стажировку, а потом мне предложили место.

У некоторых людей есть представление, что в IT ничего не делают и просто получают зарплату. Особенно люди на удаленке. Разумеется, это не так. Если ты работаешь не из офиса, твой день размывается. Нет стандартного графика с 9 до 6, можно начать работу в 10 и закончить в 22, особенно когда проекты горят.

В то же время есть стереотип, который подтвердился: в IT более расслабленная и спокойная атмосфера. Может, для кого-то это минус, но мне это дает больше свободы и пространства для творчества.

Если кто-то сомневается, идти ли ему сейчас в IT, то мой ответ такой: конечно нет! Не надо создавать нам конкуренцию! Это, естественно, шутка, но если есть сомнения, наверное, не стоит принимать поспешных решений. Сделать трансфер в профессии довольно трудно. Могу сказать, что мне почти 30 и уйти с прошлого стабильного места работы было страшно.

У людей, которые сидят на одном месте по 10—15 лет и хотят кардинально поменять свою жизнь, могут быть сомнения. Но надо найти какие-то моменты, где человек почувствует уверенность. Можно выучить код, дата-аналитику, но если душа к этому не лежит, то сколько вы так проработаете? Это большой стресс и нагрузка.

А для тех, кто решился, — идите как можно скорее! Мир движется к автоматизации. Некоторых профессий скоро может не стать. Стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта. Спрашиваете, есть ли риски, что заменят и проджект-менеджеров? Думаю, нет. К счастью, большая часть моей новой работы построена на коммуникациях между людьми.

«Получила повышение на работе, но захотела ее поменять»

Полина Гукова несколько лет назад тоже не думала о том, чтобы уйти в IT. Но все сложилось так, что сегодня она рекрутер в IT-компании Deriv.

— Еще в школе мне нравились иностранные языки и математика. Изначально я думала, что выберу экономическое направление, так и получилось, когда я поступила в лицей.

Потом пришло время задумываться о будущей профессии. Стали с родителями смотреть и наткнулись на «таможенное дело». Съездили на день открытых дверей в университет. Я нацелилась на эту специальность. О сфере IT в тот момент вообще не думала, мечтала работать в таможне. Так и поступила в БНТУ.

После распределения отработала в таможне почти три года, была в двух отделах, получила повышение и стала старшим инспектором. Но в какой-то момент поняла, что хочу все поменять.

У меня не было прежнего интереса к работе, казалось, что мир развивается, а я стою на месте. Не видела для себя перспектив.

Решение уйти приняла не за один день, а примерно за полгода. Я все обдумывала, советовалась с родными, смотрела разные сферы. Уволилась в конце апреля 2021 года и дала себе время отдохнуть. О работе не думала, но занималась английским. Во время учебы у меня был хороший уровень, но практики не хватало. Понимала: хороший английский в любом случае пригодится.

Когда занялась поиском работы, первой мыслью было идти туда, где важным станет мое первое или второе образование. Думала, что могла бы работать специалистом по внешнеэкономической деятельности, экспедитором, но после собеседований поняла: что-то не то, скучно. А менять место, которое мне не нравилось, на такое же — какой смысл?

Но куда вообще идти? Окей, сфера IT на слуху. Пообщалась с подругой-разработчицей. Стала смотреть много видео на YouTube, читать какие-то статьи. Изучала и другие сферы. Для меня было новым все, кроме внешнеэкономической деятельности.

IT-сфера привлекла тем, что здесь постоянное развитие и английский язык. Размышляла обо всех айтишных профессиях. Моя подруга работала в кадровом агентстве, стала советоваться по поводу профессии рекрутера, много читать о ней. В итоге решила, что, кроме самостоятельного изучения, обязательно нужны курсы.

Что делает рекрутер в IT? Если кратко, занимается поиском и подбором персонала. Работа построена на общении с кандидатами и проведении собеседований.

Училась три месяца, выбрала формат онлайн. Занятия два раза в неделю, между ними повторяла информацию. Много читала дополнительно.

«Иногда не хватало часов в сутках»

Наверное, уже через полторы недели я создала резюме. Серьезно подошла к вопросу, изучила, как это нужно делать, что внести, какую лучше фотографию прикрепить. Не надеялась, что найду работу через неделю или две, но подумала, что резюме лишним не будет. Зарегистрировалась в LinkedIn. Мне стали писать с предложениями, и уже на второй неделе курсов я стала ходить на собеседования.

Изначально была готова к тому, что могу не найти место во время курсов. Я не хотела работать на удаленке, для меня был важен коллектив и английский язык.

О финансовой составляющей даже не думала. Адекватно оценивала, что я новый специалист на этом рынке. Готова была и на бесплатные стажировки, если бы ничего не нашла.

Случались офферы, по которым отказывала. У меня был даже небольшой шок, что я еще не окончила курсы, но имею возможность выбирать.

Мне написали в том числе из моей нынешней компании Deriv и предложили пройти собеседование полностью на английском языке. Сразу удивилась, потому что у меня никогда такого не было. Но зачем упускать такую возможность? Ого, я так могу! После второго собеседования получила оффер. Работаю по новой специальности уже почти полтора года.

В резюме я называла уровень английского В1. Продолжала учить его и, когда устроилась на работу, пошла на еще одни курсы. Учеба на рекрутера, работа, английский — все это параллельно! Иногда мне не хватало часов в сутках. Уставали глаза, ведь постоянно за компьютером. Но было интересно!

В чем сложность попасть в IT из другой сферы? В любом случае надо учиться и уделять занятиям время, это касается не только IT. Предыдущий опыт работы я не перечеркивала, потому что он тоже помог мне развиваться. В том числе «база гуманитария».

Я знала, что лучше идти вперед со страхом, чем оставаться на месте и ничего не менять. Это и мотивировало. Когда начала проходить курсы и думать об изменениях, мое эмоциональное и физическое состояние стало улучшаться. Даже сейчас какие-то страхи меня вдохновляют, а не останавливают.

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