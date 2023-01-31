В Беларуси растет уровень коррупции 7 31.01.2023, 12:24

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В международном Индексе наша страна утратила сразу девять позиций.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовала глобальный индекс восприятия коррупции за 2022 год.

Организация ранжирует 180 стран и территорий по всему миру в зависимости от воспринимаемого ими уровня коррупции в государственном секторе по шкале от 0 (сильно коррумпированный) до 100 (очень чистый).

В свежем отчете Беларусь опустилась сразу на 9 мест по сравнению с прошлым годом и заняла 91-е место в рейтинге, набрав 39 баллов.

Если посмотреть на соседей, то Литва оказалась на 33-м месте, Латвия — на 39-м, Польша — на 45-м. А вот Россию поставили на 137-е.

Наименее коррумпированной страной признали Данию, которая набрала 90 баллов. Следом за ней идут Финляндия и Новая Зеландия — у них по 87 баллов. В топ-5 также вошли Норвегия и Сингапур.

Самыми коррумпированными эксперты организации признали Сомали, Сирию, Южный Судан, Венесуэлу, Йемен, Ливию, Северную Корею.

Как отметила Transparency International, среднее мировое значение остается неизменным уже более десяти лет и составляет всего 43 балла из 100. Более двух третей стран имеют рейтинг ниже 50, а 26 стран опустились до самого низкого уровня. Несмотря на согласованные усилия и с трудом достигнутые некоторыми успехи, 155 стран не добились значительного прогресса в борьбе с коррупцией или снизились с 2012 года.

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