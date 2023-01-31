«Отрезать» Крым от России: экс-глава ЦРУ озвучил план освобождения полуострова 31.01.2023, 12:35

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ВСУ способны перебить сухопутный «коридор».

В ходе весенне-летнего наступления ВСУ необходимо перекрыть для РФ сухопутный коридор в Крым. Именно этот шаг и станет началом освобождения полуострова от России.

Такое мнение экс-директор ЦРУ Девид Петреус озвучил в интервью The Washington Post.

После блокировки сухопутного коридора Москва будет полностью зависеть от Керченского моста — единственной связующей нити РФ и полуострова.

Сложной операцией станет еще один удар по мосту, который полностью сделает его непригодным для эксплуатации. Тогда МО РФ придется полагаться только на паромную переправу, что еще больше усложнит логистику.

Петреус верит в изобретательность ВСУ. С его слов, если Крым будет полностью блокирован, а Киев получил дальнобойные снаряды, то можно без проблем уничтожить всю военную инфраструктуру полуострова.

Также для проведения военной операции по освобождению Крыма ВСУ необходимы будут дроны. С их помощью можно не только вести разведку, но и применить в качестве первого удара по оккупантам на полуострове.

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