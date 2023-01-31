Белорус заработал почти два миллиона рублей на хитрой схеме с недвижимостью

Белорус заработал почти два миллиона рублей на хитрой схеме с недвижимостью9
- 31.01.2023, 12:35
- 5,258
Схема работала с 2016-го по 2021 год.
Директор фирмы из Мозыря придумал хитрую схему аренды недвижимости. За это на него возбудили уголовное дело, сообщили в Комитете госконтроля.
Подозреваемый продал недвижимое имущество компании своему родственнику. Затем покупатель зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и сдал недвижимость в аренду фирме недавнего владельца здания.
«Арендную плату субъекты хозяйствования перечисляли на карт-счет предпринимателя. При этом пластиковая карта от карт-счета находилась у руководителя общества, деньги с карт-счета он обналичивал и использовались на личные нужды», — сообщили в КГК.
Схема работала с 2016-го по 2021 год. За это время бизнесмен получил доход в размере свыше 1,6 млн рублей, с которого не был уплачен подоходный налог в сумме свыше 200 тысяч рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело.