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На подступах к Бахмуту ВСУ разгромили блиндаж с российской пехотой

  • 31.01.2023, 12:42
  • 2,328
На подступах к Бахмуту ВСУ разгромили блиндаж с российской пехотой

Стрелковое подразделение РФ пыталось спрятаться в лесополосе.

На подступах к Бахмуту в Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими оккупантами. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Стрелковое подразделение РФ оборудовало в лесополосе импровизированный блиндаж. Наши бойцы выследили место укрытия вражеской пехоты и ударили по нему из минометов», - говорится в сообщении.

Как сообщается, огневой налет разрушил инженерную застройку, похоронив под завалами пятерых захватчиков. Еще четверо оккупантов, как отметили в ГПСУ, ранены.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Бахмуте и вокруг города идут постоянные бои, которые уже превратились в «настоящий ад».

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