Убийства командиров и дезертирство: как бунтуют российские «мобики» 1 31.01.2023, 12:57

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Иногда протестуют целыми частями.

Бунты мобилизованных в российской армии стали регулярным явлением. Неподготовленные к войне россияне, которых сейчас отправляют на самые горячие точки фронта, записывают публичные обращения, дезертируют, избивают и даже убивают своих командиров.

Сайт Charter97.org собрал самые громкие случаи бунтов в российской армии.

Взбунтовавшийся поезд и избиение командира

Одной из основных причин недовольства российских «мобиков» становятся условия, в которых они оказываются на фронте.

Так мобилизованных, которые воевали на Сватовском направлении, заставляют подписать контракт. Командование морит их голодом, поселило под открытым небом и угрожает уголовными делами. Речь идет о военнослужащих разведроты 346 мотострелкового полка.

По версии родных «мобиков», на прошлой неделе их вывезли с привычного места дислокации и поселили в лесополосе Луганской области.

Иногда бунты принимают массовый характер. Так около 200 «мобиков» начали протестовать из-за холода в поезде, который вез их на войну в Украине. Состав из четырех вагонов остановили на станции «Улусарка» в Липецкой области.

«Бойцы по пути в зону «СВО» едва не получили обморожения, так как наступили заморозки, а поезд никак не отапливался», — говорилось в сообщении. На место вызвали полицию, чтобы та усмирила бунт.

Многие «мобики», несмотря на откровенное наплевательство со стороны командования, записывают видеообращения к Путину, чтобы «тот разобрался».

Так рота военных РФ в Луганской области, которую бросили в -20°C на необорудованные позиции, записала видеожалобу к главе Кремля и попросили «улучшить условия».

Менее терпеливыми оказались мобилизованные в подмосковной Кубинке. Там один из мобилизованных, которых готовили к отправке в Украину, сначала в нецензурной форме обругал командующего в/ч 95370, а затем и вовсе ударил его.

Подполковнику мобилизованные высказали за то, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить строем и стрелять по воображаемым целям. Также солдаты были разъярены из-за отсутствия необходимого снаряжения.

«Мы на войне строем будем ходить? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений», – заявил один из мобилизованных, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

В ответ подполковник только и смог сказать: «Этого не надо делать».

Мобилизованных «кидают» на деньги

Многие российские военные бунтуют вовсе не из-за факта отправки на войну, а из-за обмана с выплатами.

Мобилизированные россияне из Екатеринбурга устроили заявили, что воевать за «спасибо» не хотят. «Мобики», которые находились в учебном центре в Тюмени, заявили, что за месяц им так и не поступила зарплата.

В Ульяновске военные вовсе вышли на плац из-за отсутствия положенных выплат, устроив митинг. В учебном центре тогда отменили занятия по стрельбе, комнаты с оружием были закрыты и опечатаны.

Сообщалось, что разбирательства с протестующими военными отправили Росгвардию. Вскоре недовольных удалось успокоить — по некоторым данным, офицеры все же смогли убедить мобилизованных, что скоро они получат обещанные деньги.

Убийства командиров и бойни в военкоматах

После начала мобилизации по России прокатилась волна поджогов военкоматов. В городе Усть-Илимск Иркутской области РФ мобилизованный и вовсе открыл стрельбу в военкомате.

В результате пострадал начальник призывной комиссии.

По разным данным, перед стрельбой преступник сказал «Никто не будет воевать» или «Сейчас все поедем домой». На видео эти слова не попали.

Убийства командиров происходят и на фронте. Так под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ.

«Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности», — рассказали «24 каналу» в украинских спецслужбах.

Предварительные договоренности с бойцами ВСУ о сдаче в плен оккупанты проводили без участия своего непосредственного командира. Он был также из мобилизованных, но очень боялся наказания со стороны российских спецслужб после плена. Мол, на него могли «повесить» ответственность за добровольную сдачу.

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