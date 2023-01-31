Путин оказался «слабым пацаном» 6 31.01.2023, 12:58

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Отступление для него сейчас — смерть.

Путин действительно верил, что «слабый, трусливый, буржуазный» и зависящий от российских энергоресурсов, давно не занимавшийся милитаризацией Запад — струсит. В этом был один из его существенных просчетов. Об этом в эфире программы «Воздух» рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин:

— Я думаю, что-то похожее на такой разговор было. Даже если и нет, сейчас мы видим как раз тенденцию к глобализации конфликта. Люди, которые представляют интересы Путина, пытаются консолидировать по всему миру все силы, которые им кажутся антиамериканскими — скребут везде по сусекам. Будь то с Пакистаном, Ираном, талибами. Война расползается по планете, и я не думаю, что обострение локальных конфликтов с этим не связаны.

По словам политолога, Путин стращал Запад этой глобализацией — Запад не испугался и теперь Путин обречен пытаться наносить максимальный ущерб тому самому коллективному Западу, с которым он не собирался воевать, а теперь вынужден.

— В расчете на то, что тот просто испугается, во всех точках земного шара, где только у него хватает влияния, — добавляет Орешкин. — К несчастью для Путина влияния у него не так уж много, но мы видим обострения в разных регионах, и я не думаю, что они происходят просто так.

Эксперт отмечает, что шантаж, запугивание и «откусывание» территорий — не персональный стиль российского президента, а, скорее, советский.

— Хотя вот эта сталинская стратегия и в значительной степени постсталинская усугубляется персональными особенностями Владимира Путина из той самой Ленинградской подворотни: напрыгнул, напугал, получил откат, ограбил, отобрал — крутой пацан. Логика такая.

Он думал, что он напрыгнет на Украину и все испугаются, как он напрыгнул на Грузию до этого или на Крым. Уйдут, утрутся, а он вернется домой героем с добычей в зубах.

Это работало, но в какой-то момент перестало. Поэтому ему приходится переходить к довольно слабой позиции с угрозой глобального конфликта.

Мне кажется все это чудовищно опасно и очень скучно предсказуемо. Он не может проиграть? Не может. Ресурсов для победы на поле боя нет? Нет. Могут быть какие-то локальные победы, но ведь уже даже перестали говорить про денацификацию: как бы понемножку людей приучают к тому, что задача была завоевать всю территорию Луганской и Донецкой областей и проложить дорогу в Крым — это и будет считаться победой.

А пристегнуть Украину, которую Путин откровенно считает частью русского мира и полагает, что Москва этим миром должна командовать, явно не получается.

Орешкин обращает внимание, что сейчас война переходит в длинную мучительную фазу и для России, и для Украины. И если долгосрочные перспективы понятны — Россия будет терять свои позиции, то среднесрочные — не совсем. Кроме того, что погибнут еще десятки тысяч людей. При этом, по словам политолога, Путин не собирается отступать.

— Это человек «цап-царап». Увидел, что с его точки зрения что-то лежит хорошо или плохо для хозяина — цап-царап и отобрал. Ручки не уберег — оказался слабым пацаном, а сильный — откусил. Отступать ему нельзя, признавать поражение — тем более. У него даже нет разработанной стратегии отхода, у него стратегия только напрыгивания.

Эти люди напрыгивают, когда чувствуют себя в кураже. Когда кураж кончается, они обычно бегут, но Путину бежать некуда. Он может отступить, вернуться к каким-то границам, но то, что потом он будет слабым, презираемым, в том числе внутри, и при этом находиться под прессом санкций, которые даже если немного и снимут — он все равно будет изгоем.

Ему надо идти только вперед, поэтому он меняет генералов и требует символических побед. К тому же скоро президентские выборы, к которым уже сейчас начали готовиться, потому что какие бы они ни были: регулируемые и подтасованные, это шанс для людей высказаться. И Путину надо кровь из носу показать какие-то успехи, поэтому, я думаю, он не будет отступать, а наоборот — нагнетать и подогревать.

Отступление для него сейчас — смерть. Тогда народ спросит, зачем погибло столько людей, зачем попали под санкции, почему не хватает лекарств и тому подобное. Ему на это совершенно нечего ответить.

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