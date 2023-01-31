В Ляховичах медик «лечила» белорусов обрядами снятия порчи 5 31.01.2023, 12:58

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Врач заработала более 20 тысяч рублей.

В Ляховичах огласили приговор медику-«целительнице», которая обвинялась в мошенничестве, сообщила пресс-служба Верховного суда.

По версии следствия, обвиняемая с 2019 года по 2022 год путем обмана завладела денежными средствами и золотыми ювелирными изделиями на общую сумму 20 490 рублей 46 копеек.

Так, находясь по месту работы в кабинете приема пациентов врача общей практики, она неоднократно получала от потерпевших деньги и золотые ювелирные изделия под предлогом получения денег в долг и проведения «специального обряда по снятию порчи и исцеления».

Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Ее также обязали оплатить 50 базовых величин (1850 рублей) штрафа.

Кроме того, с обвиняемой в пользу потерпевших взыскано возмещение имущественного ущерба в размере около 20 000 рублей, а также денежная компенсация морального вреда — 6000 рублей и расходы по оплате юридической помощи — 3760 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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