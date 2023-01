Ученые открыли новое полезное свойство кофе с молоком 1 31.01.2023, 13:11

Опубликованы данные необычного исследования.

Кофе с молоком оказывает противовоспалительное действие на организм, обнаружили ученые из Копенгагенского университета. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале The Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Всякий раз, когда бактерии, вирусы и другие чужеродные вещества попадают в организм, иммунная система реагирует, используя лейкоциты и различные химические вещества для защиты, — это и вызывает воспаление. Кроме того, причиной воспаления может стать окислительный стресс — повреждения клеток в результате окисления кислородом. Известно, что полифенолы полезны для человека, так как помогают уменьшить окислительный стресс.

«Когда полифенол реагирует с аминокислотой, его ингибирующее действие на воспаление в иммунных клетках усиливается. Мы провели эксперимент с иммунными клетками, обработанными комбинацией полифенолов и аминокислот. Как оказалось, они в два раза эффективнее борются с воспалением, чем клетки, к которым добавлялись только полифенолы», — отметили исследователи.

Кофейные зерна содержат большое количество полифенолов, а молоко богато белками. Поэтому ученые пришли к выводу, что напитки с содержанием этих компонентов благоприятно сказываются на иммунитете.

