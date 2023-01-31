В России Волгоград срочно переименовали в Сталинград 19 31.01.2023, 13:17

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Местная власть сменила таблички на всех основных въездах в город.

Вчера, 30 января, в пресс-службе президента РФ анонсировали визит Путина в Волгоград в период между 30 января и 5 февраля. При этом неизвестно, будет ли российский диктатор в городе 2 февраля.

Сегодня, 31 января, российские СМИ выложили в Сеть кадры, сделанные на въезде в город.

Местная власть решила сменить таблички с названием города на всех основных въездах с Волгограда на Сталинград. Мэрия Волгограда приняла решение каждые 10 дней в году менять название города.

В этом году Волгоград ждет визита Путина, однако еще неизвестно, когда тот появится в «Сталинграде». Местная власть, чтобы услужить Путину, провела генеральную уборку города. А на период с 30 января по 3 февраля запретили проезд по городу больших фур, а также тех, которые могут перевозить какие-то опасные грузы.

Дмитрий Песков дал понять, что Путин обязательно прибудет в «Сталинград», но на один день. Кроме главы Кремля, местная власть ждет в главу ЧВК «Вагнера» Пригожина и главу Чечни Кадырова.

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