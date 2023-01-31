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Видеофакт: Грандиозный взрыв уничтожил командный пункт армии РФ

  • 31.01.2023, 13:36
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Видеофакт: Грандиозный взрыв уничтожил командный пункт армии РФ

Удар нанесли артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Украинские артиллеристы нанесли удар по складу с боеприпасами российских захватчиков, детонация которых привела к колоссальным разрушениям.

Соответствующее видео во вторник, 31 января, было опубликовано в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

На нем видно, как в результате точного попадания по месту хранения БК оккупантов происходит грандиозный взрыв, полностью уничтоживший командный пункт ВС РФ.

«Захватчики были настолько перепуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых», — отметили бойцы ВСУ.

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