Полковник ВСУ: Лукашенко совершил стратегическую ошибку 31.01.2023, 13:39

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Константин Машовец

Фото: Главред

Есть решающий фактор, от которого зависит вступление белорусской армии в войну.

Январь 2023-го года стал рекордным по количеству ликвидированных в Украине российских оккупантов. Показатель уже перевалил за 21 тысячу. Какие факторы на это повлияли?

Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал координатору украинской группы «Информационное Сопротивление», военному обозревателю, полковнику запаса Константину Машовцу.

— На рост количества ликвидированных оккупантов повлияло российское командование на тактическом уровне. То, как РФ использует человеческий ресурс. Форма ведения боевых действий определяет интенсивность использования живой силы и ведет к увеличению или уменьшению потерь.

— Увеличилось количество дезертирств, бунтов среди мобилизованных. В тоже время, ВСУ продолжают наносить мощные удары по скоплениях «мобиков». Как это влияет на моральное состояние российских солдат?

— Очевидно, что негативно. Удары, связанные с гибелью и травмированием большого количества личного состава, всегда негативно влияют на морально-психическое состояние других военнослужащих.

Тем не менее, на отдельных участках такое состояние позволяет подразделениям части оккупационной группировки выполнять боевые задачи.

— Если говорить про белорусскую армию и Лукашенко, что может повлиять на его полноценное вступление в войну в Украине?

— Если Лукашенко хочет ускорить свой отход от власти, то тогда ему стоит вступить в войну. Если же он человек более-менее адекватный, способный отслеживать причинно-следственные связи, то постарается минимизировать свое участие в войне.

Тем не менее, вряд ли здесь решающим факторам будет какой-то трезвый расчет и попытка просчитать последствия. Скорее, решающий фактор находится в Кремле. Господин Лукашенко совершил в своем время довольно значительную стратегическую ошибку, резко увеличив свою степень зависимости от кремлевского режима. Он связал свою судьбу с судьбой нынешнего российского режима. Это был его выбор, пенять Лукашенко может только на самого себя.

Вполне возможно, что у Лукашенко есть инструменты или аргументы перед кремлевским режимом о необходимости не вступления в войну, но мы пока об этом ничего не знаем. Мы видим полноценное участие и содействие со стороны режима Лукашенко агрессору.

Они сейчас проводят разнообразные учения, но они пока напрямую Украины не касаются. РФ же использует воздушный компонент с территории Беларуси, нанося удары по Украине. Вряд ли это будет способствовать благополучному будущему Лукашенко.

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