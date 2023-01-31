«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов» 31.01.2023, 13:55

Минчанка поделилась секретами, как дешево сделать классный ремонт.

Настасья — блогер, мама и хозяйка, которая знает, как можно сэкономить на ремонте. Только на плинтусах ей удалось сэкономить 500 долларов, а зеркало, которое понравилось в магазине, — сделать самой в 10 раз дешевле. В интервью Realt Настасья рассказала, почему выбрала квартиру вместо дома за городом, где нашла лучшие обои для детской комнаты и поделилась бюджетными лайфхаками.

Раньше Настасья жила за городом, а когда сын пошел в школу, решили вернуться в свою городскую квартиру.

— Дом требует постоянного участия, ремонта, там постоянно надо что-то делать. И я поняла, что для нас двоих с ребенком это достаточно большая квадратура. Поэтому мы решили пожить в городе и около трех лет переехали в квартиру, — объясняет Настасья.

Когда вернулись в квартиру из дома, говорит Настасья, переделать хотелось абсолютно все.

— В гостиной были темно-зеленые стены и персиковый потолок. А кухня была красная. Это было такое буйство цвета! Не удивительно, что мне захотелось сделать максимально светлую, нейтральную квартиру, а цвет добавлять дозировано только в качестве декора.

Настасья говорит, что в квартире многое сделано «дешево и сердито».

— Допустим, потолочные плинтуса. В оригинале они должны быть из пластика, это стоит порядка 15−20 долларов за погонный метр. У меня это все пенопласт — по 80 копеек за погонный метр. Просто плинтуса красили определенным способом. На этом получилось сэкономить больше 500 долларов.

Сэкономить удалось и на декоре. Например, на зеркале в спальне.

— Каждый раз, когда это зеркало попадает в сторис, у меня спрашивают: где купить такое? Я сделала его сама из палок для теплиц. Брала эти палки, красила в золотой цвет, клеила стразики. Я присмотрела зеркало в магазине, но оно стоило на тот момент 800 рублей. Ну окей, накоплю —куплю, но пока надо попробовать это сделать своими силами. То, что сделала я, обошлось мне в 80.

Часто у Настасьи спрашивают, где купить обои, которые поклеены в детской. А купили их в обычном строительном — тоже решили сэкономить.

—Эти обои стоили абсолютно вменяемые деньги. Они гораздо дешевле, чем основные обои, поклеенные в комнате. Когда нам не хватило обоев, мы таким образом решили сэкономить на еще одной трубке.

Но Настасья считает, что не на всем можно экономить. Важно не жалеть денег на электрику, дверные ручки и краны.

— Пунктик, на котором я сэкономила, и пожалела, — это краны. Разумеется, всем хочется Grohe, а потом смотришь, сколько он стоит, и думаешь: что-нибудь китайское тоже сойдет, они такой дизайн хороший придумали. Но служат они как правило года полтора-два. Это первое в списке на замену.

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