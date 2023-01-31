Привет от Нетаньяху Алексей Кафтан, Владислав Гирман, «Деловая столица»

31.01.2023, 13:57

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Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

К чему привела атака против военных объектов Ирана.

Когда Биньямина Нетаньяху отстранили от власти в июне 2021 года после 12 лет подряд в должности премьер-министра, обозреватели называли это концом его карьеры. Но в ноябре прошлого года он триумфально вернулся в премьерское кресло в результате парламентских выборов, 22 декабря представил новое правительство – и вскоре ему пришлось заняться сектором безопасности и обороны, который «Биби» всегда считал приоритетным.

26 января в Джанини на Западном берегу Иордана Армия обороны Израиля провела рейд с целью ликвидации боевиков палестинской радикальной группировки «Исламский джихад». В ответ на следующий день 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Во время этой атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку синагоги ответом на действия израильских военных. Однако дело в том, что и ХАМАС, и Исламский Джихад, и ливанскую Хезболлу финансирует Иран.

Затем Нетаньяху послал пламенный привет Тегерану. В субботу… Дроны-камикадзе, очевидно, запускались с иранской территории, более того – недалеко от цели. Таким образом, израильские спецслужбы снова демонстрируют свой фирменный почерк, а Иран продолжает демонстрировать уязвимость перед элементарной коррупцией. И первое, и второе было подтверждено в 2018 г. операцией МОССАД по похищению контейнера с документацией по иранской ядерной программе, и, например, во время авиаудара Израиля в октябре заводу по сбору «шахедов» возле Дамаска, то есть за неделю до победы Нетаньяху на очередных выборах.

И, стоит отметить, что в нынешнее премьерство Нетаньяху Израиль продолжает войну дронов с Ираном, причем в масштабах целого региона — включая восточное Средиземноморье и Персидский залив, где обе стороны наносят удары по нефтяным терминалам и танкерам. Также под атакой иранские военные базы и предприятия в Сирии и Ираке. Так, во время предыдущей каденции, в 2020-2021 гг., он санкционировал серию ударов по Ирану с помощью небольших БПЛА-камикадзе, аналогичных примененнім в субботу, 28 января.

Вашингтон в курсе

Одно время администрация Джо Байдена стремилась достичь определенного компромисса с Ираном в рамках «ядерного соглашения», что вызывало критику и противодействие уже со стороны Иерусалима. Однако это направление иранской политики Вашингтона пришлось свернуть, возможно, временно, из-за отсутствия прогресса в переговорах и, конечно, из-за де-факто участия Тегерана в войне против Украины.

Есть основания полагать, что хотя непосредственно американские силы не причастны к субботним «фейерверкам» в Иране, Соединенные Штаты были по меньшей мере проинформированы и, не исключено, помогали Израилю в подготовке этой операции. Ведь на прошлой неделе с негласным визитом в Израиль прибыл лично директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. В повестке дня визита было как раз обсуждение иранского вопроса и других проблем Ближнего Востока. А в понедельник Израиль посетил уже госсекретарь США Энтони Блинкен — очевидно, сверить часы после ударов по Ирану.

Также на прошлой неделе Тегеран получил еще один общий месседж от американцев и израильтян — самые масштабные в истории двух стран военные учения (7,5 тыс. бойцов в целом). Военнослужащие отработали уничтожение систем ПВО и дозаправку истребителей, что может оказаться намеком на следующую фазу усилий Израиля по снижению уровня иранской угрозы.

Таким образом, если Иран рассматривает российскую агрессию против Украины как прокси-войну с США, то Америка, очевидно, нашла общий язык с Израилем, после чего и произошли взрывы на заводе по производству Shahed-131/136 в Исфахане, а также на авиабазе Носи в Хамадане, объектах в городе Хой (Западный Азербайджан), в Кередже (Альборз) и на нефтехимическом заводе в Азершехре (Восточный Азербайджан).

Нетаньяху подтвердил поражение объектов в Иране, связанных с террористическими организациями, к которым, следует отметить, Иерусалим также относит и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Тот самый, который отправлял в помощь россиянам на оккупированные территории Украины инструкторов для обучения ВС РФ использованию дронов-камикадзе. И тот самый, топового представителя которого – командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани — американский дрон достал в Багдаде три года назад. Кстати, база КСИР в Махабаде и автоколонна вблизи города Абу-Камаль под сирийско-иракской границей тоже попали под удары в ночь на понедельник.

Польза для Украины

И 28, и 30 января КСИР, несмотря на утверждение официального Тегерана о незначительном вреде и уничтожении одного из трех БПЛА в Исфахане (остальные два, якобы, взорвались над складом и нанесли лишь незначительные повреждения здания) продемонстрировал свою уязвимость, к тому же на своей территории — потерпел сокрушительный удар как по важным объектам, так и по собственной репутации. Иронично, что для этой цели против Ирана были использованы именно дроны-камикадзе, подобные которым Тегеран поставляет России для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Это несомненно большой плюс уже для нас. Поскольку в случае прекращения или даже существенного уменьшения поставок БПЛА России это отразится на потенциале российских оккупационных войск, которые используют «шахеды» преимущественно с целью выявления украинских систем ПВО. Учитывая, что с увеличением количества таких систем благодаря помощи союзников (напомним, последний «Рамштайн» принес нам три батареи ЗРК Patriot, батарею SAMP/T и еще шесть батарей NASAMS), а следовательно, и с ростом эффективности ПВО/ПРО Украины будут одновременно уменьшаться возможности российского ракетного терроризма. .

В сочетании же с танковой помощью, а впоследствии, по всей вероятности, и предоставлением F-16, позиции российских войск будут еще слабее.

Поэтому пусть Израиль и решает, прежде всего, свои проблемы — нивелирует угрозу со стороны Ирана, которая была повышена решением РФ передать Тегерану многоцелевые истребители Су-35 и ЗРК С-400, он также принимает участие в анонсированной Штатами кампании по уменьшению вооруженного потенциала Ирана после ударов по Украине. с использованием БПЛА. Поэтому это намек на устранение Ирана из круга действительно полезных для Москвы союзников.

Россия же заметно оживилась, ведь риски для нее очевидны. Поэтому сразу после субботних событий в Иране российский агитпроп активизировался, пытаясь повлиять на максимум хаоса и направить его не только против США или Израиля, но и против других визави в регионе.

Просто молниеносно после взрывов в Иране российские пропагандисты, в частности, «военкор» Семен Пегов начали качать тему причастности к атаке дронов Азербайджана, союзника Турции, с которой он вместе выталкивает Россию с Кавказа и потихоньку — из Центральной Азии. Накануне, 26 января, отметим, произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб охранник. Мотив нападающего, по его словам, — личного характера, ведь он уверен, что его жену содержат в Азербайджане. Между тем, этот инцидент иллюстрирует многолетний кризис в отношениях двух стран и между властями Ирана и азербайджанским меньшинством, который не отличается лояльностью к режиму аятолла и регулярно участвует в массовых акциях протеста. Насколько это нежелательно Тегерану, можно представить, если вспомнить, что азербайджанцы составляют треть населения Ирана.

Поэтому вброс Пегова, прежде всего, был направлен на углубление кризиса. И, кроме того, его можно расценивать и за попытку удержать режим аятолла на текущем курсе эскалации из США из-за интенсивного военного сотрудничества с Россией. Такая информационная линия более безопасна для России с точки зрения геополитики, потому что, несмотря на нарушение негласных договоренностей с Израилем по Сирии, Кремль стремится сохранить по крайней мере имитацию консенсуса и точно не желает ухудшения отношений с Нетаньяху. Особенно когда у россиян не хватает ресурсов на Сирию и Ближний Восток.

Алексей Кафтан, Владислав Гирман, «Деловая столица»

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