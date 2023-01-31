Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов о сотрудничестве 31.01.2023, 14:01

Что в него вошло.

Во время официального визита Александра Лукашенко в Зимбабве был подписан ряд двусторонних документов: о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, по защите инвестиций, сообщила 31 января пресс-служба белорусского диктатора.

Также подписано межправсоглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Еще одно соглашение — об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.

Среди прочего Беларусь и Зимбабве заключили меморандум о взаимном признании документов об образовании.

Напомним, ранее Беларусь приостановила соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и техники, культуры, СМИ с Францией и соглашение об образовании с Польшей.

В апреле прошлого года Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью.

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