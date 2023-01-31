По всей Украине снова воздушная тревога 5 31.01.2023, 14:10

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Существует угроза ракетного удара с территории Беларуси.

Российские военные снова активизировались в небе, поэтому по всей Украине уже во второй раз раздались сигналы воздушной тревоги. Заметим, что ни в коем случае не следует пренебрегать безопасностью и следует спускаться в укрытие в таких случаях, сообщает 24 канал.

Второй раз за 31 января воздушные тревоги прозвучали во всех областях Украины около 13:50 по минскому времени.

Опасные «Кинжалы» были в небе в 12:15

Как отметили в мониторинге вражеской авиации, оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал». Ее средства ПВО Украины не могут перехватывать, потому и тревогу объявили по всем областям Украины.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, – предположили в телеграм-канале monitor.

Впоследствии там констатировали, что визуально взлет авиации не наблюдался. Кроме того, с наблюдением радиотехнических вражеских летающих объектов есть определенная неоднозначность.

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