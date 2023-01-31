Буданов рассказал о десяти покушениях на себя 5 31.01.2023, 14:45

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки назвал событие, после которого это началось.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил многочисленные покушения на себя. Счет их уходит на десяток.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ответственность за это вешали россияне, в частности, якобы на «украинских диверсантов».

«И все покушения на мою жизнь начались после этого», - заявил Буданов.

При этом сам глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к этой операции.

«Что-то случилось», - сказал он.

Что касается покушений на Буданова, то известно, что в 2019 году под его машину заложили бомбу, но ее вовремя взорвали, а всего разного рода покушений на него было по меньшей мере 10.

Это заставило руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь. Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.

«В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка - возможно, это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри», - предполагают в WP.

Как сообщал сайт Charter97.org, в начале августа этого года Служба безопасности Украины доложила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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