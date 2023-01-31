«Соседи не ценили новый ремонт и загадили весь подъезд» 13 31.01.2023, 14:46

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иллюстрационное фото

С какими сложностями сталкиваются жильцы социального дома в Минске.

Каменная Горка — один из самых густонаселенных микрорайонов Минска, который за глаза называют социальным гетто. Жилье изначально возводили для очередников, сирот, инвалидов и других нуждающихся. Но, по словам Татьяны, люди не ценят помощи государства и превращают квартиры в притон. Подробнее о жизни в социальном жилье рассказывает blizko.by.

Согласно жилищному кодексу РБ, существует две категории граждан, которые имеют право получить социальное жилье:

Дети-сироты, инвалиды, участники ВОВ, герои Беларуси и другие граждане из установленного списка могут претендовать на внеочередное получение жилья.

На общих основаниях получают социальное жилье многодетные семьи, ветераны, граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, инвалиды, лица пенсионного возраста и друге группы граждан, установленные жилищным кодексом РБ.

Татьяна относится к первой категории: она получила социальную квартиру в 2010 году, попадая под первый пункт на внеочередное жилье — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ее дом находится на улице Каменногорская, что рядом с магазином «ProStore», а заселилась она в него сразу же после постройки.

«Первая проблема: соседи не ценили новый ремонт и «загадили» весь подъезд»

— Соседи и их домашние животные испражняются в подъезде и в лифте, — рассказывает Татьяна. — Но мы не могли долго это терпеть: создали инициативную группу, которая занималась благоустройством подъезда и следила за поддержанием чистоты и порядка, также мы поставили камеры видеонаблюдения.

На площадке оставляли совок и веник, чтобы поддерживать порядок. Мой муж, например, неоднократно мыл полы, а я подметала, но не все соседи были в этом заинтересованы. Как итог, и веник, и совок украли.

«Установили замки, чтобы посторонние люди не могли заходить в подъезд и спать, пить в нем»

— До установки замков в двери нашего общего тамбура, они почти всегда были нараспашку. На этажах собирались бомжи. Мы, конечно, просили их уйти, вызывали милицию, но все безрезультатно — снова и снова они приходили либо в наш подъезд, либо в другие.

Но больше всего мне не повезло с соседями по лестничной клетке. Одну женщину лишили родительских прав, забрали детей в детский дом, так как она страдает от алкогольной зависимости. На путь исправления она встать не смогла, вместо этого с ней живут ее собутыльники, из-за чего мы постоянно слышим шум, крики, неприятные запахи, а разборки и скандалы — это частый гость, чьим свидетелем ты тоже можешь стать поневоле.

«Есть и адекватные соседи, с которыми мы поддерживаем хорошие отношения, но их меньшинство»

— Когда строили дом, по ошибке строители установили соседям одну нашу розетку, а их, соответственно, поставили нам. И с этим можно было бы жить, если бы не одно «но»: спустя полгода мы заметили, что они пользовались нашим светом, потому что им отключили электричество за неуплату.

«Мы пытались собрать подписи всех жильцов, чтобы с помощью ЖЭСа решить вопрос с соседями, но все безуспешно»

— Есть такие вопросы, как, например, дезинфекция дома, которые мы могли решать коллективно со всеми жильцами, но частные проблемы лежат только на плечах тех, кому они мешают спокойно жить. Главная цель — обезопасить своих детей, ведь как в подъезд, так и в лифт может зайти любой человек с улицы, а это абсолютно небезопасная среда.

«Я считаю, что нельзя целый дом отдавать под социальное жилье»

— В нашем доме живут не только те, кому, условно, подарили квартиру. Есть и другие, кто купил ее за свои собственные деньги, но это меньшинство. И мне их искренне жаль — они вынуждены жить с соседями, которые ведут беспорядочный образ жизни.

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