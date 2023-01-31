Российские пропагандисты запаниковали из-за высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном 2 31.01.2023, 14:54

5,126

фото: epa

Вылазка застала неприятеля врасплох.

В военных телеграм-каналах началась паника из-за сообщений о высадке украинского десанта на левом берегу Днепра под Херсоном.

Российские «военкоры» опубликовали карту с местом высадки десанта ВСУ.

«Противник около 9 утра 31 января 2023 года на трех лодках высадился на наш берег Днепра, закрепился в близлежащих домах», — сообщает канал «Два майора».

Как сообщал сайт Charter97.org, украинская армия провела ряд успешных рейдов на левом берегу Днепра и «прощупала» российскую оборону. В одной из таких атак на тылы врага принимали участие и добровольцы-белорусы, воюющие в подчинении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».