Military Times: США готовят гвардию к столкновению с РФ в Арктике 1 31.01.2023, 15:04

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Вашингтон будет защищать в регионе важных союзников по НАТО.

Национальная гвардия США завершила десятидневные учения Northern Strike, призванные подготовить военных к боевым действиям в Арктике. Как сообщает издание Military Times, по мере таяния льдов морские пути здесь становятся более судоходными, а такие страны, как Китай и Россия, увеличивают свое военное присутствие.

«Если вы посмотрите на карту со стороны Северного полюса, то увидите, насколько близки все эти страны. <…> Теперь мы начинаем видеть, как страны осваивают эти районы. И там будет конкуренция», — сказал в четверг Military Times генерал армии Дэн Хокансон, начальник бюро Национальной гвардии.

В Арктике действуют союзники США по НАТО, такие как Норвегия, которых Вашингтон будет обязан поддержать в случае конфронтации.

«Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может возникнуть потенциальный конфликт», — добавил Хокансон.

В рамках своего визита в четверг Хокансон поучаствовал в стрельбах из гаубицы M777, одного из видов оружия НАТО, отправленного на помощь украинской армии для отражения российского вторжения. Также в маневрах приняли участие бойцы латвийского спецназа — постоянные участники Northern Strike.

Во время пресс-конференции во вторник Хокансон сообщил журналистам, что Национальная гвардия намерена не только расширить свой состав ротации учений и тренировок, но и модернизировать структуру своих бригад и дивизий, чтобы они более точно соответствовали действующей армии.

«Наши гвардейцы осознали, что Арктика — важный регион. И нам нужно использовать каждую возможность, чтобы действительно тренироваться в условиях, в которых не можем находиться все время — просто помнить, что мы можем работать там», — пояснил Хокансон.

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