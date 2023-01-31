«Война показала, что Путин абсолютный идиот» 3 31.01.2023, 15:14

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Фото: Getty Images

Лучший выход для российских элит — договорится о ликвидации главы Кремля.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью УНИАН рассказал, каким он видит лучший и единственный выход РФ из развязанной против Украины войны.

- Как вы считаете, до самого Путина уже пришло осознание, что им не победить?

- Нет. Люди говорят, что он все понимает. Я думаю, что он ничего не понимает. Ему докладывают, думаю, он хорошо знает реальную ситуацию на фронте, но она до его сознания не доходит. Он живет в своем виртуальном мире. И в нем он не воспринимает ничего, что не укладывается в его видение ситуации. У него есть картинка, что Россия – бедная несчастная жертва НАТО и западной агрессии, что если бы она первой не напала на Украину, то на нее бы напали. Отойти от этого он не захочет никогда.

- А по войне в Украине у него какая картинка?

- У него картина своя собственная. Конечно, она строится с учетом ситуации, но не на ситуации. Вполне возможно, когда ему и докладывают, то он слышит только то, что он хочет слышать. У него картинка всегда складная: виноваты всегда третьи стороны, он никогда ни в чем не виноват, он все правильно делает. Бывают просто какие-то отдельные конкретные ситуации, которые немножко мешают ему развивать то, что он задумал.

С Украиной у него все понятно. В его голове Украина должна быть завоевана полностью. В его голове хотя бы надо добить Донбасс. Грубо говоря, нужно добить те регионы, которые внесли в Конституцию РФ. В его голове они должны вернуться под контроль России.

Донбасс – первичная цель. Путин упертый человек. Он как Сталин, любит какую-то символику, и вот Донбасс для него – символика. Если бы он был военным человеком, он наоборот занялся бы сейчас Запорожьем и Херсоном. Это было бы проще, потому что на Донбассе выстроена многоуровневая система обороны, которую они не могут взять девять лет. И тупо долбиться в эту оборону может только идиот. Как показала эта война, в военном смысле Путин абсолютный идиот. Рациональный человек такую войну и не начал бы. Но он верит в то, что он делает.

Самое главное то, что у Путина нет выхода, он загнал себя в безвыходную ситуацию. Как в «Кавказкой пленнице» – либо она меня ведет к прокурору, либо я ее веду в ЗАГС. То есть либо Украина ведет Путина в Гаагу, либо он завоевывает всю Украину. Для него никакого другого выхода нет.

- Биполярное расстройство мы все равно у него какое-то наблюдаем. Сегодня он дает приказ взять к марту Донецк, а на следующей день он начинает разводить руками и говорит: «Вы что, хотите войны с НАТО?». Как еще можно объяснить вот эти информационные волны и колебания между полномасштабным наступлением и отступлением к границам 91-го года?

- Это человеческая характеристика самого Путина. Он очень неуверенный в себе человек. Все люди, которые работали с ним напрямую, в частности, Сергей Пугачев, говорил, что Путин всегда мечется, у него никогда нет собственного мнения. Он просто собирает мнения вокруг, постоянно их обдумывает и в самый последний момент принимает решение, которое ему кажется наилучшим. Причем мы заметили, что последние несколько лет он выбирает самое худшее решение, как правило. Прежде всего, это строится на его психологии.

К тому же он загнал себя в угол. Через три недели, 24 февраля, будет годовщина «спецоперации», позже будет девятая годовщина войны в Украине. Надо что-то делать. Путин – загнанная в угол крыса, и ни делать ничего нельзя.

Сейчас Путин пошел ва-банк. Эти перестановки, которые состоялись в январе, – не просто чехарда генералов. 11 января Путин поставил Герасимова во главу и дал ему трех заместителей, в том числе главкомов войск. Это значит, что Россия мобилизовала все Вооруженные силы на войну с Украиной. Плюс она мобилизовала всю экономику, плюс мобилизация и объявление военного положения практически на всей территории страны. Путин мобилизовал всю Россию на войну с Украиной. Отступать ему некуда.

Проблема заключается в Путине. Наилучший выход для России – это уничтожить, ликвидировать Путина, повесить на него всех собак. Я повторяю это в каждом интервью и буду повторять до тех пор, пока все идиоты в Российской Федерации, прежде всего, элита, не поймут, что единственным выходом из созданной Путиным ситуации является его ликвидация. Как только это произойдет, появится возможность разрулить ситуацию. Другое дело – воспользуются ли они этой возможностью. Если привести к власти «пригожиных», «дугиных» и прочих сумасшедших националистов, которые хотят развязать Третью мировую войну, то тогда нет смысла смещать Путина. Но если захотеть раз и навсегда вывести Россию из совершенно безвыходной ситуации, то выход только один – ликвидировать или сдать в Гаагу Путина и вернуть все обратно – до референдумов, до войны, откатить до изменений Конституции под Путина. Сказать, что все, что делал Путин, – это компьютерный вирус.

Как ни парадоксально, это достигается очень простым решением: собирается Конституционный суд РФ и отменяются все решения государственных органов власти за последние годы. Все возвращается на последнюю работающую конфигурацию – на 34 года назад. Соответственно все, кто были связаны с этими решениями, снимаются с должностей, арестовываются, сажаются в тюрьму или отправляются в Гаагу. Вот отличный выход для России.

- Сложно представить, кто будет инициатором этих процессов. По вашему опыту, этот процесс будет спонтанным, четко организованным изнутри или четко срежиссированным Западом? Какой вариант сработает?

- Этот процесс будет изнутри страны. Но это не будет какое-то народное возмущение, это будет борьба элит. Это должны понять самые разумные люди, которые сейчас находятся в элите России. Это должен понять Патрушев, Бортников, Володин, Матвиенко, Собянин и 117 миллиардеров, которые каждый день теряют свои деньги и возможность спокойно жить.

Высшая российская элита должна раз и навсегда понять, что Путин – самоубийца. То, что он делает, – это самоубийство Российской Федерации. Ни его лично, ни его режима, а самоубийство страны. Вся элита, которая нас слушает и смотрит, но все еще межуется и боится, должна понять, что речь идет об их существовании, о жизни или смерти. Они не выживут, если не скинут этого человека. Уверен, они найдут партнеров и в российских спецслужбах, и в армии, в самом ФСО, которая охраняет Путина.

- Но ведь элиты, к которым вы обращаетесь, и сами изрядно уже запятнаны кровью путинских преступлений.

- Да. Это будет их акт отбеливания, акт признания ошибки. Потом они должны будут покаяться, выплатить репарации, возместить весь тот вред, который был оказан. Кто-то из них может лишиться большей части своих доходов, кто-то даже сядет в тюрьму. Но в любом случае это будет лучше, чем гибель в огне Третьей мировой войны, куда Путин всех нас за собой ведет.

- При смене эпох люди, у которых есть власть и деньги, всегда имеют возможность получить хороших адвокатов, отмазаться. Возьмите нацистскую Германию. В Нюрнберге осудили самых-самых, и то не всех, некоторых оправдали. А если взять по всей Германии, то сколько осталось довольно влиятельных людей, встроенных в систему нацизма, которые не понесли никакого значимого наказания, остались при власти и даже участвовали в создании новой Германии?

- Это логика перестройки. Вы не можете всю страну объявить виновной во всем, потому что этой же элите надо будет ее восстанавливать и отстраивать. Другое дело, что нужно будет проводить люстрацию. Но кто ее будет проводить? Где найти белых ангелов, которые не запятнаны кровью? В итоге получается, что всегда перестройкой диктатуры занимается та же самая администрация, которая в ней была, но эти люди просто напрямую не принимали кровожадные решения. По типу Набиуллиной и прочих либеральных экономистов, технократов.

- Ходят слухи, что Запад предлагал Путину дипломатический путь – выйти на границы, которые были 23 февраля 2022-го. Ему дали время подумать. Собственно, из-за этого была задержка с объявлением о передаче танков. Но Путин повел себя неадекватно, якобы начал выдвигать невероятные условия. В итоге Запад решил добить режим и лично Путина санкциями и оружием. Может ли такой вариант иметь место?

- Может. Но Запад очень долго не понимает самое главное, что Путин – это отыгранная карта, что с ним даже нет смысла разговаривать. Надо раз и навсегда понять, что озвучил президент Зеленский – можно вести переговоры с РФ, но ни в коем случае и ни при каких условиях больше не будет никаких разговоров лично с Путиным. Он является нелегитимным руководителем, военным преступником и точка.

Западу нужно дать понять окружению Путина, что оно само должно его сдать, сделать то, что сделали сербы – выдали в Гаагу Милошевича. И россияне, российская элита должна сама выдать Путина в Гаагу. Это единственный выход из сложившегося положения.

Зеленский в Давосе так и говорил: «А с кем мне тут разговаривать? Вы уверены, что это реальный человек? Вы уверены, что его не убили? Что он не умер? Что это не двойник какой-то?». Воспринималось это как троллинг. Но на самом деле это была очень серьезная вещь. Просто Зеленский, как человек, который знает, что такое коммуникации и театр, сделал это классно. Он дал понять, что Путин – это отыгранная карта. Чем быстрее это поймут с обеих сторон, что весь разговор должен вестись за спиной и за счет Путина, тем быстрее мы найдем выход из этой войны.

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