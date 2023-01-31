Истребители НАТО перехватили белорусский военный самолет над Балтикой 2 31.01.2023, 15:19

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ИЛ-76МД летел в сопровождении двух российских Су-27.

Истребители НАТО взяли на сопровождение ИЛ-76МД Военно-воздушных сил Беларуси над нейтральными водами Балтийского моря. Видеозапись из кабины российского истребителя Су-27, который осуществлял прикрытие белорусского борта, опубликовал 31 января телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

Случай произошел 27 января в рамках совместных летно-тактических учений авиационных подразделений Беларуси и России.

Белорусский ИЛ совершал перебазирование с аэродрома в Мачулищах на военный аэродром Чкаловск в Калининграде под прикрытием двух российских Су-27.

Пролетая над нейтральными водами в Балтийском море, к нему присоединилась компания истребителей НАТО: F-16, Rafale и F/A-18.

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