Новый Верден: как бойцы ВСУ бьются за Бахмут 31.01.2023, 15:25

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Самые яркие кадры за последний месяц.

В январе российские войска активизировались на Бахмутском направлении. Бои за город, который имеет ключевое значение на Донбассе, сегодня самые ожесточенные.

СМИ сравнивают боевые действия на этом направлении с битвой при Вердене во время Первой мировой войны, вошедшей в историю как хрестоматийный пример войны на истощение.

Воюют за Бахмут и белорусские добровольцы. С декабря 2022 года бойцы полка Калиновского выполняют задачи на этом направлении.

Как украинские военные защищают город? Сайт Charter97.org собрал самые яркие моменты успешных атак ВСУ под Бахмутом за последний месяц.

Активно защищают город бойцы 3-ей отдельной штурмовой бригады «Азов». Появилось видео, как «азовцы» захватили позиции российских оккупантов вблизи Бахмута.

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Бойцы ССО «Азов», сформированного 24 февраля 2022 из ветеранов «АЗОВа», также сражаются на Бахмутском направлении.

«Спецназовцы» показали кадры боев с оккупантами на одном из самых напряженных направлений – Бахмутском. В частности, перемещение между огневыми точками и непосредственный контакт с противником.

Основная ударная сила россиян под Бахмутом — бойцы ЧВК «Вагнера». Командование наемников не считается с потерями, отправляя их в лобовые атаки на украинские укрепрайоны.

Военные ВСУ показали поле под Бахмутом, усеянное телами российских наемников, которых «Вагнер» даже не пытался эвакуировать.

Украинские СМИ писали, что оккупанты укрепляют телами российских наемников свои блиндажи.

Успешно воюют под Бахмутом и украинские пограничники. В Сети появилось видео, как бойцы уничтожили штурмовое подразделение оккупантов.

Также боевая группа пограничников из 120-мм минометов нанесли огневое поражение по вражеской пехоте.

Групповую вражескую цель украинские бойцы обнаружили с беспилотника.

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