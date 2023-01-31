Алексей Гончаренко: Лукашенко — преступник с выжженным на лбу клеймом 6 31.01.2023, 15:39

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Алексей Гончаренко

Трибунал над двумя режимами становится реальным.

Суд Ленинского района Могилева 23 января признал «экстремистскими материалами» социальные сети депутата Верховной Рады Украины, главы межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко.

Сайт Charter97.org попросил украинского парламентария прокомментировать решение суда:

— Я воспринял это как маленькую почетную медаль. Мои соцсети получили жирный лайк от режима Лукашенко. Ведь если для него мои сети «экстремистские» и опасные, значит я все делаю правильно и эту работу нужно продолжать.

— Вы ранее вместе с коллегами внесли в Верховную Раду Украины предложение признать Беларусь территорией, которую оккупировала Россия. Расскажите об этом предложении.

— Действительно, в Верховной Раде лежит проект постановления от меня и моих коллег из межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь», который говорит о том, что Беларусь сегодня является оккупированной территории.

Поэтому нужно ставить вопрос об исключении марионеточного режима, установленного Россией, из международных организаций, институций и так далее.

— Вы также являетесь членом украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая на днях поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко. Насколько это реальная перспектива и как может выглядеть трибунал?

— Могу сказать, что я был одним из тех, кто эту идею продвигал. Перспектива трибунала абсолютно реальная. Мы над этим работаем. Я верю в положительный итог, который будет выглядеть следующим образом: будет группа стран, а также международных организаций, например, Совет Европы, которые заключат между собой соответствующий договор и создадут трибунал.

Подчеркну, что речь идет о именно трибунале против Путина, Лукашенко и наивысшего военно-политического руководства России и Беларуси за преступление «агрессия».

Мы говорим именно об этом трибунале, не о всех совершенных военных преступлениях, а о корне всего этого — о самом факте военной агрессии против Украины со стороны России с использованием территории Беларуси. Такой трибунал может быть создан. Все доказательства налицо.

Трибунал сможет провести свою работу и вынести решение. Понятно, что Россия и марионеточный белорусский режим не будут признавать его, но, во-первых, это пока эти режимы не пали, а я уверен, что они падут. Во-вторых, это усугубит и экономическую, и дипломатическую изоляцию режимов.

— Примечательно, что создание трибунала в ПАСЕ поддержали единогласно и за проголосовал даже лояльный к Лукашенко Азербайджан. О чем это говорит?

— Ни Армения, ни Сербия, ни Венгрия, ни Турция, ни в одной из этих стран не нашлось ни одного депутата, который бы проголосовал против. Это говорит об уровне их изоляции. О том, что всему миру очевидно, кто такие Лукашенко и Путин. Просто преступники с выжженным на лбу клеймом.

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