Белорусских военных разделят на спецгруппы по 10-30 человек? 2 31.01.2023, 15:50

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И снабдят наборами аптечек, рассчитанных на долгое время «эвакуации» с места ранения.

Белорусские вооруженные силы получат новые групповые аптечки. Как сообщает пресс-служба Минздрава, сейчас идет комплектация специальных рюкзаков.

Такие аптечки предназначены для подразделений численностью 10—30 человек. Аптечки можно использовать по назначению, а также для доукомплектования аптечек первой помощи. Рюкзаки имеют три разные медицинские зоны доступа, которые предполагается использовать в зависимости от ситуации.

«Аптечка учитывает современные реалии — время эвакуации возросло. Задача — поддержать раненого до его доставки в медучреждение», — прокомментировали в Минздраве.

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