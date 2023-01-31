Белорусских военных разделят на спецгруппы по 10-30 человек?2
- 31.01.2023, 15:50
- 1,804
И снабдят наборами аптечек, рассчитанных на долгое время «эвакуации» с места ранения.
Белорусские вооруженные силы получат новые групповые аптечки. Как сообщает пресс-служба Минздрава, сейчас идет комплектация специальных рюкзаков.
Такие аптечки предназначены для подразделений численностью 10—30 человек. Аптечки можно использовать по назначению, а также для доукомплектования аптечек первой помощи. Рюкзаки имеют три разные медицинские зоны доступа, которые предполагается использовать в зависимости от ситуации.
«Аптечка учитывает современные реалии — время эвакуации возросло. Задача — поддержать раненого до его доставки в медучреждение», — прокомментировали в Минздраве.