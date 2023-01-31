ВСУ ликвидировали половину личного состава российских ВДВ 31.01.2023, 15:54

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Кремлевские пропагандисты признались в огромных потерях.

Потери российской армии в ходе вторжения в Украину достигли масштабов, при которых их размер скрывать уже не выходит. В ходе одного из последних прямых эфиров пропагандисты РФ признали, что половина российских войск ВДВ была уничтожена ВСУ уже к концу сентября, когда Путин был вынужден объявить всеобщую мобилизацию, сообщает dialog.ua.

В ходе эфира пропагандист пояснил бывшему макеевскому зэку Максиму Фомину, почему на фронте не видно российских десантников. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Выяснилось, что уже к концу сентября 2022 года 40-50% штатного состава ВДВ было полностью уничтожено. До войны численность ВДВ России составляла 45 000-50 000 человек.

«Говорят о том, что Воздушные десантные войска на фронте не видно. К сожалению, это объективная реальность. К началу мобилизации у нас Воздушно-десантные войска лишились 40-50% штатного состава. Проверенных десантников осталось не так уж много», - заявил пропагандист

ВС РФ гибнут сотнями без существенных продвижений под Угдераром, однако, несмотря на потери, командование бросает в бой все новые подразделения.

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