Зимбабвийский оппозиционный политик возмутился визитом Лукашенко

Зимбабвийский оппозиционный политик возмутился визитом Лукашенко14
- 31.01.2023, 16:26
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Он заявил, что белорусский диктатор прилетел обворовывать их страну.
Лидер партии Transform Zimbabwe возмущен, что Лукашенко прилетел обворовывать зимбабвийцев, а также присутствием во время ужина сына президента Зимбабве.
На это обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее известный публицист и политический эксперт Александр Невзоров рассказал, почему белорусскому диктатору Александру Лукашенко устроили в Зимбабве столь «пышный прием».