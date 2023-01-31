Зимбабвийский оппозиционный политик возмутился визитом Лукашенко 14 31.01.2023, 16:26

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Он заявил, что белорусский диктатор прилетел обворовывать их страну.

Лидер партии Transform Zimbabwe возмущен, что Лукашенко прилетел обворовывать зимбабвийцев, а также присутствием во время ужина сына президента Зимбабве.

На это обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее известный публицист и политический эксперт Александр Невзоров рассказал, почему белорусскому диктатору Александру Лукашенко устроили в Зимбабве столь «пышный прием».

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