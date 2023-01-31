Кулеба: Украина обсуждает с союзниками разблокировку передачи истребителей и дальнобойных ракет 2 31.01.2023, 16:35

1,340

Дмитрий Кулеба

Для украинских дипломатов эта тема является приоритетом.

Украина ведет переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения в 300 километров. Для дипломатов Украины эта тема является приоритетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

- Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства, - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, которые мы еще нуждаемся.

- Прежде всего речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений, - акцентировал Кулеба.

Министр рассказал, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

- Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее, - подытожил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».