У России большие проблемы 1 31.01.2023, 16:44

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Военный эксперт считает, что РФ столкнулась с острым дефицитом авиационных ракет большого радиуса действия.

Российская авиация всё чаще применяет в Украине ракеты Х-29 и Х-25, в попытке компенсировать дефицит ракет тактического (ТРК) и оперативно-тактического (ОТРК) уровня. Это в свою очередь говорит и об остром дефиците авиационных ракет большого радиуса действия, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

О том, что российское командование применяет в зоне боевых действий в Украине в качестве компенсации нехватки артиллерии авиацию, я уже неоднократно писал. Фактически, ударные вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 сейчас выполняет именно те функции, которые до того возлагались на артиллерию.

Но проблемы с огневым потенциалом, а именно, нехватка ТРК и ОТРК, вынуждают россиян задействовать и другие типы авиации, для решения боевых задач под повышенным риском.

Как известно, дефицит ТРК и ОТРК вынудил ещё с конца весны прошлого года россиян начать применять ЗРК С-300 не по воздушным объектам, а по поверхности. Но такое не профильное применение С-300 не позволяет добиться приемлемой точности поражения и, как элемент противодействия противнику в зоне боевых действий они бесполезны. А вот как элемент террора, для нанесения хаотических ударов по городам и сёлам и убийства гражданских – вполне устраивает российские оккупационные войска.

Но, террор террором, а, что делать подразделениям на передовой, при отсутствии необходимой поддержки ТРК и ОТРК? Вот в ход и пускают ракеты Х-29 и Х-25, которые имеют ближний радиус действия, от 10 до 30 км. То есть, таким образом, самолёт их запускающий оказывается в зоне потенциального риска поражения комплексом ПВО, ну или ПЗРК.

Данный факт так же говорит и о том, что у России не только проблема с ракетами ТРК и ОТРК уровня, но и авиационными большого радиуса действия. Ведь имея достаточное количество ракет Х-59, почему бы не использовать их с безопасного расстояния, 100 км и более. Но, нет… Х-59 сейчас запускаются так же редко, как и КР «Калибр», ну или Х-101.

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