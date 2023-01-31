«Лукашенко обиделся на Эмираты и полетел в Зимбабве за аплодисментами» 10 31.01.2023, 16:46

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Белорусы высмеяли нелепый вояж диктатора в Африку.

Вчера, 30 января, Лукашенко с официальным визитом побывал в Зимбабве, где ему на шею надели венок из искусственных цветов.

Читатели сайта Charter97.org высмеяли нелепый вояж узурпатора. Приводим их комментарии:

«Это символично. Цветы из пластика мертвому».

«Точно петли на шею».

«Отличный» подарок, надо было еще осиновый кол в придачу».

«Зимбабве под санкциями и в международной изоляции. Одно из беднейших государств мира с почти 90% безработицей, разрушенной финансовой системой и огромным внешним долгом. Это страна – периферия китайской экономической империи (почти половина товарооборота) и ЮАР. Доля России в торговле минимальная – 2-3%, не говоря уже о Беларуси.

Радость, с которой встречали Лукашенко в Хараре местные жители, понятна. Среди населения Зимбабве принято считать все европейский страны очень богатыми, от них ждут помощи. Лукашенко, который сам живет от кредита до кредита, в Хараре играл роль «богатого белого сеньора», размышляющего о «выгодных вложениях» в местную экономику».

«Плешивый ищет куда сбежать. Это его основная головная боль, по крайней мере, уже год как».

«Обиделся на Эмираты, что с ним никто не встретился и полетел в Зимбабве за аплодисментами».

«Может, Лукашенко приехал в Зимбабве просить убежище, потому что его выбор в этом деле очень маленький».

Позже пресс-служба диктатора сообщила, что Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов о сотрудничестве. Среди прочего, страны заключили меморандум о взаимном признании документов об образовании. Читатели Charter97.org отреагировали и на это:

«Синепалая людоедская семейка, чтобы вы сгинули в бескрайних просторах Зимбабве.

Мучители белорусского народа!».

«Да им только до границы с ЕС добраться. Дорогие минчане, теперь у вас есть город-побратим — Хараре».

«Лука подготовил там себе убежище, узнав о создании персонального трибунала, и понимая проигрыш России в войне с Украиной».

«Поговаривают даже, что подписаны секретные протоколы о создании союзного государства Беларуси и Зимбабве и создании единой белорусско-зимбабвийской армии».

«Во-первых, внедрение совхозов «Городец» в Зимбабве по выращиванию кукурузы, арбузов. Во-вторых, строительство ледовых дворцов в пустынях Зимбабве. В-третьих, строительство кинологических центров в Зимбабве по выращиванию шпицев».

«Вау, теперь заживем! Теперь экономика - в космос. Товарообмен- нет слов, а какое престижное образование. Теперь из Ягеллонского Универа все будут туда документы подавать. Жесточайшее счастье».

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