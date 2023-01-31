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Минобороны Украины показало работу польской САУ Krab на фронте

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  • 31.01.2023, 17:08
Минобороны Украины показало работу польской САУ Krab на фронте

Эти САУ очень точно бьют по врагу.

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов при помощи польской самоходной артиллерийской установки Krab. Видео работы польской САУ на фронте опубликовало Министерство обороны Украины.

Как отмечают, Krab не затихают ни на мгновение, поскольку работы у экипажей артиллерии больше, чем достаточно.

- Эти «щипуны» достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек, - добавляют в украинском Минобороны.

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