Боец ВСУ: Белорусский ОМОН со своими дубинками так и останется в траншеях 31.01.2023, 17:21

У белорусов нет мотивации воевать.

Журналист и боец ВСУ Кирилл Сазонов в интервью «Главреду» оценил возможность участия белорусской армии в войне против Украины:

– У Беларуси совершенно небольшая армия – всерьез стоит воспринимать около 3,5 тысяч человек профессионального армейского спецназа в Марьиной Горке. Привлекать ОМОН несерьезно, потому как они привыкли гонять дубинками безоружных людей. А с украинской армией такие вещи не проходят, потому как с этими дубинками они и останутся в своих же траншеях. Кроме того, у Беларуси нет мотивации воевать, поэтому не очень верится в их участие. Конечно, Россия пытается использовать любой резерв, но белорусы – это не тот груз, который склонит чашу весов.

Как писал сайт Charter97.org, командир батальона «Волат» Ян «Беларус» Мельников заявил, что бойцы полка Калиновского могут дать бой любому подразделению силовиков режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».