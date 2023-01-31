Боец ВСУ: Белорусский ОМОН со своими дубинками так и останется в траншеях
- 31.01.2023, 17:21
У белорусов нет мотивации воевать.
Журналист и боец ВСУ Кирилл Сазонов в интервью «Главреду» оценил возможность участия белорусской армии в войне против Украины:
– У Беларуси совершенно небольшая армия – всерьез стоит воспринимать около 3,5 тысяч человек профессионального армейского спецназа в Марьиной Горке. Привлекать ОМОН несерьезно, потому как они привыкли гонять дубинками безоружных людей. А с украинской армией такие вещи не проходят, потому как с этими дубинками они и останутся в своих же траншеях. Кроме того, у Беларуси нет мотивации воевать, поэтому не очень верится в их участие. Конечно, Россия пытается использовать любой резерв, но белорусы – это не тот груз, который склонит чашу весов.
Как писал сайт Charter97.org, командир батальона «Волат» Ян «Беларус» Мельников заявил, что бойцы полка Калиновского могут дать бой любому подразделению силовиков режима.